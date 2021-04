Che TRACOLLO TERMICO su alcune regioni nella giornata di PASQUA!

Premessa: le temperature presenti attuamente in Italia sono superiori alle medie di 8-10° al centro-nord. Di conseguenza non aspettiamoci un freddo intenso in arrivo; per alcune aree del nostro Paese sarà semplicemente un ritorno in media, come mostrano queste due mappe.

La prima mappa mostra gli scostamenti dalla media termica previsti alle ore 14 di oggi, giovedi 1 aprile:

8-10° sopramedia al nord; circa 6-8° al centro, Sardegna compresa; tra i 4 e i 6° su Puglia, Lucania e Molise.

Questi invece sono gli scostamenti dalla media termica riferiti alle ore 14 della giornata di Pasqua:

Punte di 8-10° sottomedia sull'Appennino centro-meridionale dove potrebbe nevicare sopra gli 800 metri. Al nord, le aree di pianura torneranno in media mentre i rilievi finiranno sottomedia anche di 5-6°.

In media anche il versante tirrenico, mentre un lieve sopramedia potrebbe permanere sulla Sicilia centro-meridionale e la Sardegna centro-orientale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località