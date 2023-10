CALO TERMICO CONSISTENTE anche di 10Â° ad inizio settimana prossima, ma solo su alcune regioni, vediamo quali

L'autunno muoverà i primi passi sull'Italia nei prossimi giorni, con considerevole ritardo sulla tabella di marcia. Già nel fine settimana l'egemonia del sole e del caldo verrà violata da una debole perturbazione che porterà qualche fenomeno al nord e al centro, ma con scarsi risultati sul fronte delle temperature.

Per avere un calo termico consistente rispetto ai valori degli ultimi giorni bisognerà aspettare la giornata di lunedi 16 ottobre. Non tutte le regioni saranno coinvolte in quanto solo il nord e parte delle regioni centrali potranno finalmente togliersi il costume da bagno e respirare un po' di aria autunnale.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nelle ore centrali di lunedi 16 ottobre:

Il caldo indietreggerà finalmente verso le proprie zone di origine, ma sarà ancora in grado di lambire le isole e il meridione. Al nord e al centro arriverà invece una sventagliata di aria fresca da est, con il freddo che sarà subito oltre l'arco alpino.

Per apprezzare meglio il calo termico che ci sarà al suolo, facciamo un confronto tra le temperature previste alle ore 14 di domani, sabato 14 ottobre, con quelle previste alla medesima ora di lunedi 16 ottobre.

Queste le temperature al suolo previste alle ore 14 di sabato 14 ottobre:

Punte di 32° sulla Sardegna meridionale e 30° su alcune aree dell'Italia meridionale. Notate anche i 26-27° ancora probabili sulle pianure del nord, specie tra est Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di lunedi 16 ottobre:

Calo termico SENSIBILE soprattutto al nord-ovest, dove non si supereranno i 13-14° in pieno giorno. Il calo termico risulterà consistente anche al nord-est, nelle aree interne del centro e sul medio-alto Adriatico. Molto più blanda la diminuzione delle temperarture sul basso Tirreno e la Sardegna e quasi inesistente all'estremo sud e sulla Sicilia, dove saranno ancora probabili punte di 30-31°.

RIASSUMENDO: L’Italia all'inizio della settimana prossima sarà divisa tra due stagioni: da una parte l’estate che resisterà al sud e alle isole, dall’altra l’autunno che si farà strada al nord e al centro. Le temperature scenderanno di diversi gradi, soprattutto al nord-ovest, dove si avrà finalmente l'autunno. Al sud e alle isole invece il caldo continuerà a farla da padrone, con valori ancora sopra la media stagionale.

