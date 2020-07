CALDO: prossima settimana fino a 40°, ecco dove

Una forte ondata di caldo coinvolgerà l'intero Paese nel corso della prossima settimana. Le temperature più elevate si faranno sentire soprattutto nelle località interne del centro e del sud, con valori termici che potrebbero localmente raggiungere o superare la soglia dei 40 gradi. Molto probabilmente quella che vivremo sarà l'ondata di caldo più intensa dell'intera stagione estiva. Verranno coinvolte le masse d'aria subtropicali di origine africana, ad innescare tale richiamo sarà l'attività delle depressioni previste sull'oceano Atlantico che nei prossimi giorni resteranno confinate sull'Europa occidentale, favorendo quindi una risalita di aria calda lungo il lato ascendente di una circolazione che, almeno temporaneamente, tenderà a disporsi lungo i binari della meridianizzazione.

Il massimo vigore dell'ondata di caldo nella seconda metà della prossima settimana, quando sia il modello americano che il modello europeo, ipotizzano lo sviluppo di un'onda anticiclonica accompagnata da temperature particolarmente elevate in libera atmosfera. Tra mercoledì 29 luglio e sabato primo agosto, le temperature alla quota di circa 1500 metri, potranno raggiungere la soglia dei 25 gradi, tali temperature insisteranno per più giorni consecutivi ed il soleggiamento favorirà un netto rialzo della colonnina di mercurio anche al suolo, con valori termici molto elevati.



DOVE saranno possibili i 40 gradi?



Comincerà a fare molto caldo già a partire da lunedì, con estremi termici massimi previsti fino a 38 gradi nell'entroterra di Toscana e Lazio, e nell'entroterra della Sardegna. La soglia dei 40 gradi potrà essere raggiunta mercoledì 29 luglio e giovedì 30 nell'entroterra di Toscana, Umbria e Lazio, entroterra della Sardegna, tavoliere delle Puglie. L'attenuazione dell'ondata di calore è prevista non prima di sabato primo agosto. Questa volta le masse d'aria subtropicali raggiungeranno anche il nord, con temperature che tra mercoledì 29 luglio e venerdì 31, potranno toccare la soglia dei 37 gradi.

Stima delle temperature massime previste giovedi pomeriggio (clicca sulle mappe per ingrandirle e vederle ad alta risoluzione)

Stima delle temperature massime previste venerdi pomeriggio: