CALDO: chi supererà i 35° tra mercoledi 22 e giovedi 23 luglio?

Caldo in aumento nei prossimi due giorni sull'Italia, specie al centro e al meridione. Fortunatamente la dinamica delle brezze diurne e notturne non verrà del tutto abortita ed i tassi di umidità non saranno eccessivi. Ne scaturirà un caldo anche molto fastidioso, ma senza punte eccessive di malessere, nonostante i valori termici elevati.

La prima mappa mostra le temperature massime previste in Italia per mercoledi 22 luglio:

Abbiamo opportunamente cerchiato in bianco le temperature superiori a 35°. In evidenza i 37° del Tavoliere delle Puglie, i 36° delle aree interne della Sardegna e i 35° della pianura emiliana, delle pianure tosco-laziali e della Calabria Ionica.

Queste sono le temperature massime previste per la giornata di giovedi 23 luglio in Italia:

La palma del caldo spetterà alle aree interne della Sardegna e alle pianure tosco-laziali, che sperimenteranno 37°. 36° si registreranno sul Foggiano e la bassa Lucania; 35° sulle Marche e in Sicilia.

