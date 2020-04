Assorda il FIGLIO per togliere la NEVE dall'auto senza mani...

Cosa non si arriva a fare per stupire. Il filmato mostra un "nuovo metodo" per togliere la neve dalla propria auto senza far uso di mani, raschietti, sbrinatori, etc, ma solo della potenza delle casse stereo, che fanno vibrare l'auto a tal punto da far cadere dai finestrini e perfino dal tetto la neve farinosa che vi si era depositata.



La cosa potrebbe anche essere divertente se non fosse che il tizio che l'ha realizzata ci ha lasciato dentro un bambino, probabilmente il figlio, con il rischio di assordarlo.



La neve è caduta solo perchè era farinosa e il primo strato non si era "incollato" al parabrezza. La potenza emessa dalle casse resta comunque impressionante e il video, com'era prevedibile ha ricevuto molte visite.