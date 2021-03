Quando PIOGGIA e NEVE si fermano ad un passo dall'Italia...

Come un gigantesco "ciclope", l'arco alpino questa mattina trattiene quasi per intero il maltempo sull'Europa centrale, favorendo una splendida giornata di sole su gran parte del nostro Paese. Ecco l'immagine satellitare delle ore 11 di questa mattina:

Le correnti aree intercettano a perpendicolo l'arco alpino, condizione perfetta per avere uno sbarramento completo di nubi e fenomeni su gran parte d'Italia.

Immaginate un grosso macigno frapposto nella corrente di un fiume. L'acqua tende ad ammassarsi nel lato colpito dal flusso, aggirando l'ostacolo ai suoi lati. E' ciò che sta accadendo oggi; ricordiamoci che l'aria è un fluido esattamente come l'acqua, di conseguenza segue le stesse modalità di movimento.

Notate come l'aria fredda riesca a "colare" sia in direzione del Golfo del Leone, sia verso il basso Adriatico e il meridione, uniche aree che non risentono della protezione dell'arco alpino.

Infine, diamo uno sguardo al tempo che fa al di qua e al di la del baluardo alpino. Queste sono le Alpi Austriache:

Questa invece è Folgarida, in provincia di Trento:

Condizioni di tempo opposte in un lasso di chilometri nemmeno troppo vasto...

