Onde di calore estive: è vero che sono diventate più frequenti e intense negli ultimi anni?

A questo si può anche aggiungere l'irraggiamento solare molto forte, proprio come capita a giugno, e i venti pressoché assenti. Un altro fattore molto importante che determina l'intensità delle ondate di calore è racchiuso nelle temperature minime della notte.

Temperature minime notturne che non permettano al meccanismo termoregolatore del nostro organismo di riprenderci dall'affaticamento conseguente al caldo umido intenso delle ore diurne aggravano le conseguenze di un'ondata di calore.

Basti ricordare l'eclatante evento estivo del 2003, quando l'ondata di calore così descritta si protrasse a fasi alterne per oltre tre mesi e debbe un impatto devastante sulla popolazione con molti malori addirittura diversi decessi.

Non sempre la più intense ondate di calore arrivano con il solstizio estivo: negli ultimi decenni abbiamo visto insorgere il fenomeno anche in altri periodi dell'anno, come aprile - o maggio. La statistica nell'ultimo trentennio è infatti cambiata, almeno in parte, ed in particolare è cambiata la distribuzione nell'arco dell'anno, con ondate di calore precoci, tardive e nel complesso più prolungate.

Uno studio in corso presso l'Ibimet-Cnr mostra come nelle estati del nuovo millennio si siano avute ondate di calore più frequenti e intense. D'altro canto un altro studio, condotto dall'Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche, aveva già evidenziato che nel decennio 1991-2015 il numero di giorni con ondate di calore in Italia è stato quasi pari alla somma dei giorni caldi verificatesi nel periodo 1951-1990.

Insomma tornerà il caldo? Tutto normale, siamo nel 2021!