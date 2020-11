Mercoledi 2 dicembre: focus NEVE nord Italia

Ulteriore giro di vite in merito alle precipitazioni nevose di mercoledi 2 dicembre su parte delle regioni settentrionali. Le ultime emissioni hanno spostato la depressione verso nord con un maggiore coinvolgimento dell'alta Italia oltre all'Appennino settentrionale.

La neve potrebbe raggiungere anche alcuni settori di pianura del basso Piemonte e dell'Emilia, più difficile la neve sulla bassa Lombardia.

Ecco comunque una mappa che riassume la neve che cadrà sul nord Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 2 dicembre

30cm sono attesi nel comprensorio delle Alpi Marittime /Liguri, 25cm sull'Appennino Emiliano e 20cm sull'Appennino Ligure.

Come anticipato, qualche centimetro potrebbe cadere fino in pianura su Astigiano, Alessandrino, Oltrepò Pavese, Piacentino, Reggiano, Parmense e Bolognese.

Poca la neve attesa sulle Alpi in quanto la depressione non riuscirà a spingere l'aria umida verso questi settori. 5-10cm saranno possibili sui rilievi del Veneto (Lessini in particolare) sopra i 300 metri. Un po' di neve (5cm al massimo) sulla fascia prealpina lombarda e sull'alto Piemonte.

Sul resto del nord non prevediamo nevicate se non in forma davvero esigua.

