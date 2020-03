LIVE: monitoriamo la nuova perturbazione in arrivo

In bella mostra nelle immagini satellitari, la nuova perturbazione che nelle prossime ore metterà sotto torchio le regioni settentrionali e la Toscana con piogge sparse e nevicate sui rilievi.

SI tratta di una perturbazione molto vasta che con la sua parte più avanzata sta già interessando il nord-ovest e la Sardegna.

Nelle prossime ore il corpo nuvoloso si muoverà spedito verso levante. Ecco la situazione sinottica attesa alle ore 13 di oggi, giovedi 5 marzo:

Il fronte caldo sarà quasi a ridosso dell'arco alpino occidentale, mentre il ramo freddo si staglierà tra la Spagna orientale e il cuore della Francia, seguito da un ramo occluso ubicato sul Golfo di Biscaglia.

I fenomeni più intensi saranno di competenza del fronte freddo, che sarà sulle regioni di nord-ovest questa sera. Darà luogo a rovesci sulla Liguria, nevicate sulle Alpi anche a quote non elevate e piogge sparse sulle pianure del nord ed in Toscana.

All'una della prossima notte, il ramo freddo si staglierà tra la Sardegna, la Toscana e il nord-est:

Le precipitazioni marceranno dalle regioni settentrionali verso il centro, ad iniziare dai settori tirrenici. Contemporaneamente, la situazione inizierà a migliorare ad nord-ovest dove cesseranno le piogge e compariranno schiarite.

Le regioni meridionali saranno ancora in attesa e verranno interessate dal medesimo sistema nuvoloso nel corso della giornata di venerdi 6 marzo.

