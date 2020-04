Ecco l'Italia avvolta da un provvidenziale ABBRACCIO PIOVOSO

In un periodo in cui l'alta pressione impazza a destra e a manca, concedendo ben poche deroghe al suo dominio, fa quasi sensazione vedere gran parte d'Italia coperta dalla pioggia.

Perturbazioni come queste nel mese di aprile dovrebbero essere la norma e non l'eccezione come sta avvenendo adesso. Tuttavia, dopo un lungo periodo secco, la pioggia sta bagnando gran parte dello Stivale.

Osserviamo la riflettività del radar a mezzogiorno di oggi, lunedi 20 aprile:

Per prima cosa notiamo la buona vastità dell'area precipitativa che attualmente sta coprendo la maggior parte delle nostre regioni.

Si tratta di piogge in prevalenza deboli, dove vedete il colore blu. In prossimità dei rilievi del nord-ovest (Appennino Ligure e Alpi occidentali), il sollevamento orografico fa prendere forza alle precipitazioni, che diventano moderate nelle zone segnate in giallo.

Al sud abbiamo anche rovesci, segnatamente sulla Sicilia, il sud della Calabria e gran parte della Sardegna.

La zona senza pioggia che si nota sul basso Tirreno rappresenta il minimo barico che convoglia l'aria umida da sud-est verso la Penisola.

Le uniche aree che non beneficiano purtroppo di questo ottimo abbraccio piovoso sono il Friuli, il Trentino e il Veneto, situate troppo a nord-est per essere interessate da fenomeni.

