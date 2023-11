ALTA PRESSIONE presto più invadente ma NON sarà sufficiente ad evitare il MALTEMPO su molte regioni

L'anticiclone sta per alzare la testa, anzi per meglio dire la cresta, ma non sarà ancora in grado di deviare completamente le perturbazioni in arrivo. Ne è una prova il fatto che i modelli seguitino a rimandare il momento in cui dovrebbe entrare in scena. Prima doveva essere oggi, ma una perturbazione atlantica entrerà in modo netto sulla Penisola, allora doveva essere la volta del fine settimana 11-12 novembre.



E invece anche lì vivremo condizioni di spiccata variabilità con fenomeni soprattutto su medio-basso Tirreno e sulle zone alpine più settentrionali.

Da lunedì 13 novembre l'anticiclone dovrebbe provare ad inserirsi in modo un po' più convincente, ma senza eliminare del tutto l'influenza dell'aria umida in arrivo da ovest, che ancora provocherà annuvolamenti e qualche fenomeno lungo le Alpi di confine:

Subito dopo metà mese ecco il primo vero test alla forza dell'anticiclone con una frenata delle correnti atlantiche e il tentativo di sfondamento di una saccatura colma di aria fresca entro venerdì 17 con annesso maltempo, soprattutto al centro e al sud ma a tratti anche sul nord-est, l'anticiclone ne uscirebbe quasi sconfitto; qui sotto la parte finale dell'affondo prevista per sabato 18 novembre, con il minimo pressorio ormai sulla Puglia:

La media degli scenari conferma questo affondo fresco (freddo) da nord con l'anticiclone in posizione interlocutoria, qui le temperature previste a 1500m per lo stesso giorno:

Resta da capire cosa avverrà nell'ultima decade: secondo le proiezioni l'anticiclone, invece di rinforzarsi, dovrebbe gradualmente indebolirsi, favorendo un parziale abbassamento del flusso zonale e nuovi affondi perturbati di moderata intensità sull'Italia, pur con effetti più marcati al centro-sud, ma la situazione è talmente al limite che non è escluso un interessamento anche del settentrione: