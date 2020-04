WEEK-END variabile, un po' di PIOGGIA in agguato su Tirreno e Sardegna da domenica sera

Altostrati anche densi a ridosso delle coste liguri, qui siamo a Boccadasse, Genova, presso l'antico porto dei pescatori:

COVID: c'è un covid anche nel meteo; è l'anticiclone che, in mille salse, si ripresenta sull'Europa e soprattutto nel Mediterraneo inibendo le piogge, bloccando o deviando l'ingresso delle masse d'aria, insomma sconvolgendo il clima del Continente. La sua presenza praticamente costante è diventata la più grande anomalia climatica degli ultimi 35 anni. Anche oggi grande fatica da parte dei modelli nell'inquadrare una fase piovosa prolungata e benefica per l'Italia, solo briciole, di cui questa volta beneficerà il Tirreno.



SITUAZIONE: una depressione avanza da ovest verso il nostro Paese ma è ostacolata dalla presenza di un cuneo anticiclonico di matrice africana. Essa riuscirà comunque a determinare annuvolamenti irregolari, in prevalenza stratiforme e ad attivare nuvolaglia bassa lungo il Tirreno e sulle coste venete (nebbia di mare d'avvezione calda). Le temperature, grazie al flusso di correnti meridionali tenderanno ad aumentare di diversi gradi nei valori massimi, segnatamente all'interno. Più sole è atteso sui versanti adriatici.



EVOLUZIONE: tra domenica e lunedì il fronte collegato alla depressione avanzerà ulteriormente verso l'Italia, favorendo precipitazioni in mare aperto sul Tirreno, sulla Sardegna, sulle coste del Tirreno e nell'immediato entroterra, un po' di pioggia sembra possibile anche lungo le coste liguri, su ovest Alpi e basso Piemonte. Ecco i fenomeni previsti per la mattinata di lunedì 20 aprile sull'Italia:

E questa è la distribuzione dei fenomeni nel pomeriggio di lunedì 20 aprile:

Martedì 21 la resistenza opposta dall'alta pressione e il rientro di aria più fresca e secca da nord-est bloccheranno l'avanzata del fronte e della depressione stessa, costringendola ad arrancare verso il basso Tirreno, portando qualche pioggia sul meridione in genere e sulla Sicilia. Questa la distribuzione dei fenomeni attesa:

Da mercoledì 22 l'azione combinata dell'aria più fresca e secca da est e di una lingua anticiclonica in distensione dal centro Europa verso l'Italia andrà a determinare un generale miglioramento, salvo residui addensamenti al sud, anche se le temperature seguiteranno a calare di qualche grado sino a giovedì 23 aprile.



25 APRILE: da venerdì 24 a domenica 26 aprile tempo generalmente buono con temperature in aumento.



FINE MESE: sembra possibile l'inserimento di saccature atlantiche con un potenziale peggioramento piovoso da martedì 28 aprile ma l'attendibilità resta ancora piuttosto bassa, seguite i nostri aggiornamenti!



OGGI: velature sparse sul territorio, a tratti anche dense (con altostrati e cirrostrati) nubi basse in mare aperto e sulle coste del Tirreno, per il resto prevalenza di sole, temperature in aumento e punte di 25°C. Nebbie mattutine sulle coste venete e sulla bassa pianura adiacente.





Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------