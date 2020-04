Week-end di Pasqua in compagnia del SOLE e del CALDO fuori stagione

COMMENTO: è una Pasqua diversa, anche se fuori c'è il sole, fa caldo, e vorremmo tutti stare in mezzo alla natura; se pensiamo alla sofferenza di tanti malati, (anche NON di Covid) e di tanti bambini in Italia e nel mondo, costretti negli ospedali o in condizioni di vita inumane, riteniamoci molto fortunati e godiamoci queste festività soleggiate dalle nostre case senza lagnanze. Buona Pasqua a tutti dalla redazione di MeteoLive. (Nella foto il Piancavallo, visto dalla pianura del Pordenonese, Friuli)



SITUAZIONE: una zona di alta pressione risulta ancora determinante per il tempo del nostro Paese. Essa determinerà un fine settimana di Pasqua con tanto sole e temperature decisamente superiori alla media con punte di 26°C. Domenica un suo lieve indebolimento potrebbe favorire qualche locale rovescio pomeridiano lungo le Alpi e la dorsale appenninica, ma nulla di più.



EVOLUZIONE: per Pasquetta l'avvicinamento di un fronte caldo da sud ovest determinerà la formazione di nuvolaglia tra Sardegna, nord-ovest e Tirreno con annesse locali piogge sull'isola. Per il resto prevarrà ancora il sole.



CAMBIAMENTO passeggero: tra martedì e mercoledì aria fredda interverrà da nord-est ma il suo influsso sul nostro Paese risulterà con buona probabilità marginale; essa comunque attiverà il fronte sopraggiunto sulla Sardegna determinando qualche pioggia al centro, in movimento attenuato verso il meridione.



Qui la mappa barica tra martedì 14 e mercoledì 15 che certifica il movimento in cui le due masse d'aria di origine diversa verranno parzialmente a contatto sulle regioni centrali:

RIMONTA dell'anticiclone: il nasone dell'anticiclone africano tornerà a dominare la scena sul nostro Paese da giovedì a sabato, come mostra la mappa qui sotto, che parla da sola e segnala una nuova stabilizzazione del tempo ovunque, ma soprattutto un deciso rialzo termico.

CAMBIAMENTO più netto: il modello americano da giorni ci sta dicendo che la terza decade di aprile vedrà l'anticiclone puntare verso la Scandinavia e il Mediterraneo centrale diventare sede di depressioni con interazione tra aria fredda dall'est europeo e figure perturbate in ingresso da ovest; potrebbe dunque arrivare il momento delle PIOGGE, seguite gli aggiornamenti!

