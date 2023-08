VORTICE PAZZO al nord tra domenica sera e lunedÃ¬: c'Ã¨ PERICOLO? Si rischiano fenomeni ESTREMI?

Un vortice ciclonico si scaverà a tutte le quote sul settentrione nella notte tra domenica e lunedì esaltando la fenomenologia e favorendo nubifragi sulla costa ligure, in propagazione sulle pianure del Piemonte e della Lombardia.



Si tratterà però di episodi PIOVOSI di grande rilevanza con rischio di allagamenti, frane e smottamenti, ma il contrasto termico tra masse d'aria, quello più PERICOLOSO a livello di impatto immediato di grandine e vento si sarà consumato già prima al nord, cioè tra sabato sera e domenica mattina:

Facciamo dunque un passo indietro e vediamo l'analisi sinottica prevista per le prime ore di domenica con le temperature previste a 5500m e la traccia del fronte freddo in nero, davanti ad esso potrebbero generarsi temporali prefrontali molto VIOLENTI:

Dunque tra sabato pomeriggio o sera e domenica mattina sono attesi temporali con intensa attività elettrica , grandine e raffiche di vento discendenti sino a 90/100km orari su alto Piemonte ed alta Lombardia con rischio di conseguenze anche gravi, nella notte su domenica o all'alba di domenica attesi temporali prefrontali severi sulla costa ligure centrale o orientale, poi anche sulla Toscana, dove i fenomeni si muoveranno dal mare verso la terraferma.



CONSIGLI

Parcheggiate l'auto lontano dagli alberi, specie se di grosso fusto, non avventuratevi nel temporale se vi trovate in strada con l'auto, liberate i terrazzi o i balconi da oggetti o vasi di fiori che possono cadere e finire in testa a qualcuno, evitate i sottopassaggi con le auto anche dopo il passaggio del temporale, non lasciate finestre aperte in casa se dovete uscire. Sembrano i consigli di "nonna Pina" ma alla fine molto spesso c'è sempre qualcuno che finisce schiacciato da un albero o annegato nei sottopassaggi.

Il vortice che andrà a formandosi nelle prime ore di lunedì insisterà soprattutto al nord e su parte del centro, favorendo potenziali ALLUVIONI LAMPO, quindi in questo caso il pericolo verrà dall'acqua, più che da vento e grandine, Liguria e Toscana saranno sotto osservazione per tutta la giornata di lunedì, ma anche Piemonte e gran parte della Lombardia.

Ecco la sinottica relativa al vortice, così come si prevede all'alba di lunedì 28 con un minimo di 992hPa al largo della costa ligure:

Ecco invece la sommatoria dei fenomeni prevista dal modello Icon sino a tutto lunedì, quando la fenomenologia colpirà anche le regioni centrali tirreniche, su tutte la Toscana, l'alto Adriatico e il Trentino, ci si sorprende che manchi all'appello parte del Triveneto che solitamente fa segnare picchi di precipitazioni notevoli, in realtà la traiettoria del minimo e la sua modalità di spostamento sono ancora oggetto di osservazione da parte dei previsori, dunque seguite gli aggiornamenti: