Vortice depressionario in azione sull'Italia: instabilitÃ  su centro e Sardegna

SITUAZIONE: un vortice depressionario in quota avanza da ovest sul Mediterraneo centrale e un impulso instabile ad esso associato sta già determinando condizioni di marcata instabilità sulla Sardegna e le regioni centrali, associate a rovesci. Questi fenomeni tenderanno a rinnovarsi per gran parte della giornata odierna, come testimonia la mappa qui sotto, con le precipitazioni previste sino alle 18:

EVOLUZIONE: nella notte i fenomeni si disporranno ad arco a ridosso delle regioni centrali, in primis Toscana, nord Umbria e nord Marche, coinvolgendo anche Emilia-Romagna, basso Veneto, basso Piemonte e Liguria, ma non il resto del nord, come vediamo anche da questa mappa con i fenomeni previsti per la prossima notte:

ESTENSIONE dell'INSTABILITA': nella giornata di martedì 19 maggio il vortice depressionario in quota avanzerà in modo più netto sul Mediterraneo centrale e porterà un generale calo termico, più evidente al centro e al sud, estendendo repentinamente l'instabilità a quasi tutto il Paese, specie al nord-est, al centro e al sud, come si evince dalla mappa qui sotto:

LOCALIZZAZIONE dei FENOMENI: mercoledì la goccia fredda si andrà localizzando sulle regioni centrali e meridionali, determinando fenomeni anche intensi tra basso Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, come si nota anche dalla mappa sottostante:

MIGLIORAMENTO: giovedì 21 ritroveremo dell'instabilità residua al sud, mentre altrove subentrerà un netto miglioramento, favorito anche dall'affermazione di un promontorio anticiclonico che dovrebbe insistere almeno sino a sabato.



LUNGO TERMINE: incerta la tenuta dell'anticiclone. Si prevedono già disturbi a partire da domenica al nord e in Adriatico e più ancora nel corso della prossima settimana ma i modelli sono divisi e alcuni invece optano per una resistenza più massiccia dell'alta pressione, dunque del bel tempo. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: rovesci su Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna meridionale nelle prime ore, in risalita verso Toscana e Marche e dalla sera su Emilia-Romagna, Liguria e basso Piemonte, qualche rovescio pomeridiano anche nelle Alpi, sulle restanti zone del Paese asciutto e, almeno in parte soleggiato. Ancora piuttosto caldo nelle zone soggette a soleggiamento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------