VORTICE ARTICO in arrivo da martedì: MALTEMPO con NEVE e NUBIFRAGI, ecco le aree più colpite!

L'inverno si scuote: si fa con un'irruzione artica non trascurabile, sia pure non estrema. Basterà per determinare uno sconquasso barico e termico sull'insieme del Paese, per produrre nubifragi soprattutto lungo le regioni del medio e del basso Tirreno e favorire infine nevicate a bassa quota su Alpi, Appennini e localmente anche in pianura al nord.

Un simile affondo lascia spesso i modelli un po' incerti sulla distribuzione dei minimi pressori al suolo e dunque della fenomenologia, per questo cercheremo di proporvi quelle che sono le mappe più probabili.



Partiamo da martedì 17 gennaio, la giornata probabilmente più perturbata della settimana con rovesci, temporali, localmente veri e propri nubifragi su gran parte delle regioni tirreniche, specie su ovest Sardegna, Lazio e Campania, Roma e Napoli comprese, contemporaneamente l'arrivo di aria fredda al nord porterà all'abbassamento del limite delle nevicate sin quasi in pianura, specie sull'ovest della Lombardia, fiocchi possibili anche a Milano e sul Piemonte orientale, poco coinvolto per tutta la settimana invece il Piemonte occidentale, con Torino che potrebbe vedere solo qualche sporadico fiocco di neve. Neve possibile anche in Val d'Adige con neve a Trento e Rovereto.

Qui due mappe tratte da diversi modelli ad area limitata previste per le 13 di martedì che fotografano la situazione (in viola la neve, in rosso le piogge intense):

Il secondo passaggio perturbato però risulta alquanto incerto nell'ubicazione e dunque nella distribuzione dei fenomeni, a causa di un minimo depressionario al suolo che i modelli fotografano in modo ancora troppo incerto, anche qui vi proponiamo un paio di mappe tratte dal modello Arpege, francese, e Gfs americano con attendibilità però ancora medio-bassa, si notano rovesci nevosi tra Lombardia, basso Piemonte e nell'altra mappa temporali nevosi sul Veneto:

Tra venerdì 20 e sabato 21 l'instabilità si localizzerà comunque al centro e al sud con rovesci di neve in Appennino sin verso le quote collinari, un un contesto variabile, al nord più soleggiato ma anche più freddo, qui sotto le due mappe termiche, una al suolo e una in quota con le temperature previste per l'alba di venerdì 20 gennaio:

Seguite tutti gli aggiornamenti! La situazione è ancora suscettibile di variazioni.