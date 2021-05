Via-vai di nubi con qualche PIOGGIA specie sulle Alpi e al sud

C'è un gran trambusto questa mattina sul nostro Continente. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza...

Partendo dalle regioni meridionali, si nota un fronte caldo che sta determinando qualche pioggia tra la Sicilia e la Calabria, ma la cosa che balza all'occhio è la vasta depressione che ingloba quasi tutto il Continente Europeo.

Una prima perturbazione si addossa all'arco alpino, ma tenderà a sfilare verso levante con effetti marginali sulla nostra Penisola. A seguire vi sarà un altro sistema che interesserà l'Europa centrale tra giovedi 6 e venerdi 7 maggio, ma anche questo avrà effetti modesti su di noi.

La grande ruota delle correnti occidentali è prevista fermarsi temporaneamente nel prossimo week-end, per poi ripartire con solerzia la prossima settimana, quando è atteso un marcato peggioramento sull'Italia.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, mercoledi 5 maggio:

Sulla Sicilia e la Calabria avremo ancora qualche pioggia legata al fronte caldo sopra descritto, ma la situazione dovrebbe migliorare in serata. Sul resto d'Italia avremo una grande variabilità: rovesci sulle Alpi e marginalmente sul nord-est; qualche piovasco nell'arco della giornata anche sull'Appennino settentrionale e le aree interne del centro, ma cose di poco conto. Tempo invece piu stabile al nord-ovest dove potrebbero intervenire venti di caduta dalle Alpi.

Temperature ovunque gradevoli, un po' fresche sotto eventuali precipitazioni; clima anche ventoso per correnti mediamente occidentali.

La seconda mappa mostra invece la situazione attesa nella giornata di domani, giovedi 6 maggio:

Il tempo migliorerà definitivamente al sud; al centro bel tempo, mentre al nord assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità in giornata con qualche rovescio sulle Alpi verso sera, raramente sconfinante in pianura. Parziale attenuazione del vento e temperature in leggero aumento, specie al centro e al meridione.

