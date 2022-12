Verso la SVOLTA METEO a gennaio: vediamo quando e come potrebbe avvenire!

Se fino all'Epifania le novità saranno davvero poche, diventa ogni giorno più interessante l'evoluzione prevista dai modelli per i giorni successivi, quando si scorge una frenata della corrente a getto e il parziale inserimento nel Mediterraneo di correnti perturbate di origine atlantica.

Lo vediamo in questa carta prevista da una delle emissioni del modello americano per domenica 8 gennaio, si nota lo sfondamento delle correnti da nord-ovest sulla Penisola, che assicurano innanzitutto un ricambio d'aria con venti di foehn e di maestrale, e l'ingresso dell'isoterma di zero gradi a 1500m:

Nel campo delle probabilità infatti è molto interessante questa mappa prevista per lo stesso giorno che descrive in percentuale la probabilità che a 1500m sull'Italia possano registrarsi temperature inferiori allo zero gradi. Come vedete le percentuali più alte vengono stimate sul nord-est, ma è già un buon segnale:

Questo primo passaggio instabile, che ci colpirà di striscio, potrebbe aprire la strada ad un altro e più significativo affondo perturbato, potenzialmente previsto per i giorni successivi (11-13 gennaio, probabilità 35%) come si nota dalla mappa seguente:

Non solo tornerebbero pioggia, neve in quota e vento, ma quel vortice potrebbe trascinare con sè su molte aree del Continente aria nettamente più fredda, utile a rintuzzare la spinta delle correnti atlantiche e favorendo l'affermazione dell'inverno sull'Europa.



E cosa dice la media degli scenari del modello americano che mostriamo sotto? Strizza l'occhio proprio a questo tipo di cambiamento, sia pure con molta prudenza e mettendo inizialmente in luce solo l'inserimento di venti occidentali. E credeteci, dopo lo strazio a cui stiamo assistendo, è davvero già "tanto grasso che cola", come diceva mia nonna: