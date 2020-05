Venerdì ESTIVO ma tra sabato e domenica passaggio di TEMPORALI tra nord e medio Adriatico

SITUAZIONE: una zona di alta pressione determina condizioni di bel tempo su tutto il Paese, accompagnato da temperature estive nelle ore pomeridiane, con punte di 30°C. Una perturbazione si avvicina però all'arco alpino, approfittando di un parziale indebolimento della struttura anticiclonica in quota.



Essa determinerà un passaggio di rovesci o temporali con la sua coda tra la serata di sabato e la mattinata di domenica, come mostrano in sequenza le mappe tratte dal modello americano.



Ecco i fenomeni previsti per il tardo pomeriggio di sabato 23 al nord:

Ecco i fenomeni previsti per la serata di sabato 23 al nord:

E quelli nel cuore della notte su domenica 24 maggio:

Infine quelli previsti domenica mattina 24 maggio sul medio Adriatico:

EVOLUZIONE: nel corso di domenica, dietro il fronte in transito tra i Balcani ed il medio Adriatico, affluirà aria più fresca che abbasserà di qualche grado le temperature.



Tale corrente persisterà anche nel corso della prossima settimana, favorendo condizioni di moderata instabilità pomeridiana lungo i rilievi appenninici e le zone interne centrali e meridionali, mentre il nord, protetto dall'alta pressione, conserverà condizioni di tempo buono, salvo addensamenti sui rilievi e l'estremo nord-est nel pomeriggio, in un contesto termico gradevole. Tale flusso fresco nord-orientale dovrebbe cessare entro sabato 30 maggio.



CAMBIAMENTI: durante il ponte del 2 giugno, soprattutto tra lunedì 1 e mercoledì 3, il modello americano ritiene possibile un marcato peggioramento del tempo tra nord e centro, con fenomeni anche intensi e calo termico, qui una mappa barica che testimonia la presenza di un vortice depressionario sul nord Italia per il 2 giugno, naturalmente, stante la distanza temporale sarà necessario aggiornarsi:

OGGI: bel tempo su tutto il Paese con temperature estive, velature passeggere al nord in giornata. Ventilazione in attenuazione anche al sud.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------