Una VENTATA di ARIA più FRESCA per tutti!

Questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Ecco le correnti più fresche da nord-ovest in ingresso sull'Italia che faranno finire il caldo anche al sud, dopo un periodo davvero terribile per queste regioni. Ad accompagnare il tutto avremo qualche temporale che correrà lungo l'Adriatico, ma non si prevedono fenomeni intensi.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 26 luglio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento pieno e cielo limpido sul nord-ovest e le Isole. Sul resto d'Italia condizioni di variabilità con rischio di qualche temporale in Adriatico e nelle zone interne del centro-sud, ma non si prevedono fenomeni intensi. Correnti fresche di Maestrale spireranno anche sostenute tra la Sardegna, la Sicilia e il meridione, agitando un po' anche il mare.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Valori nel complesso gradevoli ed accompagnati da bassi tassi di umidità. Punte di 35° saranno probabili solo sulla Sicilia meridionale e 33° sul Golfo di Taranto.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 27 luglio, sempre tra le 8 e le 16:

Un po' di nubi sparse al nord-est e al sud, ma senza conseguenze, soleggiato e stabile altrove. Temperature attorno alla media del periodo.

