Una PERTURBAZIONE riporterÃ  L'INVERNO in Italia

Ecco la perturbazione che sta affrontando la nostra Penisola. La vediamo nell'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Per il momento siamo interessati dalla parte calda che sta determinando piogge sparse al nord e sulla Toscana. Nel corso della giornata il ramo freddo della perturbazione si porterà sulle regioni settentrionali, facendo calare la quota neve ad iniziare dal settori alpini ed a seguire anche sull'Appennino settentrionale.

Nella giornata di domani, giovedi 6 gennaio, l'aria fredda avrà invaso tutto il nord e parte del centro con rischio di nevicate a quote molto basse tra l'Emilia Romagna e l'Appennino centro-settentrionale in mattinata.

Vediamo intanto la previsione per la giornata odierna in Italia:

Perturbazione in azione tra Liguria, Toscana e nord-est. Piogge sparse e rovesci con quota neve inizialmente sui 1000 metri sulle Alpi e 1400-1500 metri in Appennino. Crollo della quota neve in serata fino a 200-300 metri sulle Alpi orientali e 750 metri sull'Appennino settentrionale.

Rovesci in arrivo anche sulla Sardegna e sul Lazio, mentre sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto ed ancora soleggiato.

Questa invece è la previsione per domani, l'EPIFANIA:

Fiocchi di neve fino a 200-300 metri sull'Emilia Romagna al mattino, ma in via di attenuazione; 400-500 metri la quota neve sull'Appennino centrale, 800-1000 metri su quello meridionale, ma i fenomeni tenderanno a stemperarsi nell'arco della giornata.

Rovesci anche sulla Sardegna, mentre al nord clima più freddo e secco senza ulteriori fenomeni. Temperature in calo ovunque e rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località