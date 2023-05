Una MINACCIA incombe sul Ponte del 2 giugno: anticiclone trafitto da un affondo FREDDO shock?

L'affondo freddo che non ti aspetti potrebbe piombare nel cuore del Mediterraneo durante il Ponte del 2 giugno, lo abbozza il modello europeo, lo anticipa (troppo) il modello americano, non lo escludono gli altri centri di calcolo, specie quello canadese.

Che l'anticiclone si sia scelto una posizione anomala sul Continente è ormai risaputo, che sia in grado da lì di proteggere anche l'Italia è invece molto in forse. Nel senso che una protezione parziale ci sarà, ma non sufficiente a garantire la costruzione di uno scudo spaziale in grado di respingere la minaccia più grossa, che non sarà la goccetta fredda che transiterà nella notte tra mercoledì e giovedì portando qualche temporale al nord ovest, ma un attacco ben più importante, che per ora però è tale solo sulle mappe.

Vediamola allora la differenza tra un attacco timido (goccetta fredda di mercoledì sera, nella posizione in cui è prevista giovedì mattina, una fuga a tutta velocità verso i Pirenei):

Ecco invece l'attacco sproporzionato visto dal modello americano tra lunedì 29 e martedì 30 maggio, al momento il meno probabile di tutti ma ve lo mostriamo per dovere di cronaca, porterebbe serio maltempo al nord e al centro:

Quello che invece appare come una vera irruzione fredda fuori stagione destinata almeno in parte a sfondare nel Mediterraneo viene prevista tra venerdì 2 e domenica 4 giugno, come si vede qui sotto dalla mappa del modello europeo e canadese nella sua fase embrionale: