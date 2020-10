Un sabato disturbato dal maltempo al centro, instabilitÃ  al nord-est e al sud

SITUAZIONE: una perturbazione sta lentamente attraversando il Paese, concentrando i suoi fenomeni soprattutto sulle regioni centrali, ma con fenomeni estesi anche al nord-est e al meridione, specie sulla Campania; tendenza a temporaneo miglioramento sul nord-ovest. Qui sotto i fenomeni previsti tra la mattinata e il pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: domenica si registrerà una temporanea tregua ma da ovest si approssimerà una nuova perturbazione che arrecherà un nuovo marcato peggioramento dalla notte su lunedì in poi a partire dal nord-ovest, come testimonia la sequenza delle mappe del modello europeo riferite a mattino e pomeriggio di lunedì 26. Da notare anche la comparsa della neve sulle Alpi oltre i 1300-1500m:

MARTEDI 27 i fenomeni si concentreranno soprattutto al centro, al sud e sul nord-est, mentre tenderà a migliorare la situazione sul nord-ovest. Mercoledì nelle prime ore l'insistenza di una depressione sullo Jonio favorirà ancora fenomeni temporaleschi tra Calabria, Sicilia e Golfo di Taranto, ma successivamente il tempo migliorerà anche qui.



RIMONTA DELL'ANTICICLONE: da giovedì 29 sino ai primi giorni di novembre anticiclone in rimonta sull'Italia con tempo nel complesso buono e mite. Qualche passaggio nuvoloso e la presenza di locali nebbie sulle pianure non disturberanno un periodo tranquillo, almeno a livello atmosferico. E' chiaro che si creeranno nuovamente le condizioni per l'accumulo di sostanze inquinanti nelle grandi aree urbane. Qui sotto la mappa che testimonia il ritorno dell'alta pressione prevista per venerdì 30 ottobre:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località



-------------------------------------------------------------------