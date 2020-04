Un po' di MALTEMPO tra nord, centro, Campania e Sicilia

SITUAZIONE: un corpo nuvoloso sta già attraversando in modo piuttosto sfrangiato il nord e il centro del Paese, sino a coinvolgere la Campania; la sua parte più attiva è quella terminale, che transiterà sulle regioni citate nel pomeriggio, determinando rovesci e qualche breve temporale. Pochi i fenomeni attesi in Sardegna. Da notare anche la presenza di un corpo nuvoloso afro-mediterraneo che andrà ad interessare prevalentemente la Sicilia. Qui la sommatoria dei fenomeni attesi per oggi sul nostro Paese secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: mercoledì l'instabilità si localizzerà tra Lombardia e Triveneto, poiché le correnti si disporranno da ovest; ancora nubi e qualche fenomeno anche lungo tutto il versante tirrenico e sulla Sicilia, ma con tendenza a miglioramento. Qui la sommatoria dei fenomeni attesi per mercoledì:

GIOVEDI: un altro impulso instabile attraverserà il nord nel corso della giornata, andando a scavare anche un piccolo ma insidioso minimo pressorio sulla Valpadana. Sono dunque attesi dei temporali sparsi al settentrione, meno coinvolta l'Emilia-Romagna, rovesci invece possibili sull'alta Toscana. Qui la sommatoria dei fenomeni:

FINE SETTIMANA: da venerdì le correnti si disporranno da nord-ovest e se fino a sabato si registreranno ancora condizioni di moderata instabilità sui versanti adriatici e la dorsale appenninica del centro e del sud, accompagnata da un rinforzo dei venti sul basso Adriatico, da domenica l'alta pressione si collocherà in modo più netto sul Paese, stabilizzando le condizioni atmosferiche, come si nota nella mappa qui sotto:

ANTICICLONE AFRICANO: tra lunedì 4 e martedì 5 dominerà il tempo sul Paese ma un rientro di correnti fresche orientali nei bassi strati impedirà alle temperature di salire troppo al nord e lungo l'Adriatico, mentre altrove farà piuttosto caldo. Da mercoledì 6 possibile flessione del campo barico al nord con nubi e qualche fenomeno, da confermare.



OGGI: al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sicilia nuvolaglia con brevi rovesci o temporali sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane e tardo pomeridiane, tendenza a miglioramento serale a partire dai settori occidentali. Sulle altre regioni passaggi nuvolosi, schiarite e scarso rischio di pioggia. Temperature in lieve o moderata flessione nelle aree interessate da fenomeni.

