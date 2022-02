Un martedi con il MALTEMPO, tra PIOGGIA e NEVE

Questa mattina vi mostriamo la perturbazione in piena azione sul'Italia:

Il sistema frontale si avvita attorno ad una depressione che si è scavata sul Mar Ligure. Questa rallenta il normale moto del fronte da ovest verso est e fa quindi persistere maggiormente i fenomeni sulla nostra Penisola.

Sta migliorando il tempo al nord-ovest in questi minuti, mentre i massimi effetti del fronte in termini di piogge e nevicate si concentrano sul nord-est e al centro. Una vera e propria manna dopo mesi di aria secca ed alta pressione.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Cerchiamo di riassumere il tempo con una mappa valida fino alle ore 20 di questa sera:

Sul settore di nord-ovest ultime nevicate sulla bassa Lombardia in attenuazione, altrove tendenza a miglioramento.

Maltempo invece sul resto d'Italia. Piogge al nord-est con neve sopra i 300-400 metri in media, ma anche a quote piu basse in caso di rovesci intensi. Migliora nel pomeriggio ad iniziare da ovest.

Tempo molto instabile e al centro e al sud, specie lungo il Tirreno, le aree interne, la Campania, la Calabria Tirrenica e la Sicilia settentrionale con rovesci e temporali. Neve oltre i 750 metri sull'Appennino settentrionale, 1300 metri su quello centrale, oltre i 1500 metri al sud. Maestrale forte sulla Sardegna con mari in cattive condizioni. Temperature in generale calo su tutta l'Italia.

Questa invece è la previsione per la giornata di domani, mercoledi 16 febbraio:

Bel tempo al nord e al centro se si eccettuano nevicate sui settori alpini di confine e l'alta val d'Aosta. Piovaschi al sud, specie sullo Ionio, ma in allontanamento verso sud-est sotto l'impeto di forti venti da nord-ovest. Temperature in sensibile aumento specie al nord e al centro.

