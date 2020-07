Un giovedi di SOLE e CALDO su tutta l'Italia

C'è davvero poco da dire sul tempo di oggi, giovedi 9 luglio, in Italia. L'immagine satellitare delle ore 7 mostra la grande estate italiana che abbraccia praticamente tutto il nostro Paese:

Le nubi questa mattina vanno cercate con il lanternino; interessano la Sicilia nord-occidentale, parte della costa tirrenica della Calabria e limitati settori della Sardegna occidentale. Sul resto d'Italia la mattinata si presenta serena.

L'alta pressione ha raggiunto oggi il suo culmine; nella giornata di venerdi 10, ma soprattutto sabato 11 luglio la figura stabilizzante subirà un parziale cedimento al nord dove si inseriranno alcuni temporali che riusciranno a scodare anche su parte delle regioni centrali, segnatamente le aree interne e adriatiche. Ne riparleremo più diffusamente in mattinata su MeteoLive.

Per la giornata odierna pochissime cose da segnalare; la nefoanalisi (analisi delle nubi) prevista per il pomeriggio mostra una prevalenza di cieli sereni da nord a sud:

A parte addensamenti sulle Alpi tra il pomeriggio e la serata, raramente associati a temporali, il tempo sul resto d'Italia sarà stabile e soleggiato. Il caldo diverrà fastidioso sulla Pianura Padana, nelle aree interne del centro e sulla Sardegna, ma senza scomodare punte di malessere.

Domani, venerdi 10 luglio, attività temporalesca in aumento su Alpi, Prealpi, in estensione alle aree pianeggianti adiacenti in serata, per il resto situazione invariata.

