Un cuneo anticiclonico regala il SOLE all'Italia

SITUAZIONE: un cuneo anticiclonico protegge temporaneamente il nostro Paese, favorendo condizioni di tempo buono ovunque e anche un rialzo delle temperature massime; solo al mattino un po' di nubi basse sulla Sardegna. Ecco come appare dalle mappe stamane:

EVOLUZIONE: giovedì su Liguria e alta Toscana affluirà aria progressivamente più umida, responsabile non solo di un aumento della nuvolosità ma anche di qualche debole piovasco, a segnalare l'avvicinamento di una debole perturbazione all'arco alpino, che tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì porterà molte nubi al nord, associate a qualche precipitazione, specie su Liguria, Toscana, fascia alpina ed estremo nord-est, come mostra la mappa dei fenomeni prevista dal nostro modello:

FINE SETTIMANA: sabato una modesta perturbazione riuscirà ad inserirsi sul settentrione, determinando rovesci sparsi e anche qualche nevicata sui rilievi alpini centro-orientali oltre i 1200-1400m, mentre per domenica i fenomeni trasleranno verso il centro e il sud, coinvolgendo soprattutto il versante adriatico. Ecco la sequenza delle precipitazioni previste per le due giornate cosi come la propone il LAM del modello americano, prima il sabato, poi la domenica:

DA NOTARE: per domenica 15 marzo il rientro di un po' di aria fredda da est al nord con annuvolamenti che andranno a localizzarsi sul Piemonte e il nord Lombardia per effetto stau; essi saranno associati a sporadiche precipitazioni.



PROSSIMA SETTIMANA: probabilmente non andrà in porto il tentativo di una nuova saccatura atlantica di coinvolgere l'Italia. Essa si arenerà sull'ovest del Continente senza aver determinato alcun importante peggioramento. Successivamente l'evoluzione si fa molto incerta. Seguite tutti i nostri aggiornamenti!



------------------------------------------------------------------

