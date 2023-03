ULTIMISSIME: tutto sul TEMPO sino alla domenica delle Palme!

COMMENTO

Il progetto dell'anticiclone di regalare all'Italia una settimana di Pasqua all'insegna della stabilità, del sole e del caldo anticipato sembra destinato a fallire. Ci sono invece buone probabilità che, soprattutto al centro-sud, ma a tratti anche al nord, si verifichino momenti instabili, a tratti perturbati.



DOMENICA 26 MARZO

Si parte da qui con la previsione di un passaggio temporalesco al nord, specie su nord-est ed Emilia-Romagna e marginalmente al centro, qui sotto una mappa che evidenzia la situazione nel tardo pomeriggio con la scarica di rovesci e anche qualche colpo di tuono tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, alta Toscana, levante ligure, solo fenomeni sporadici sul resto del nord, in serata qualche rovescio passeggero atteso anche al centro, specie sul Lazio:

LUNEDI 27 MARZO

L'instabilità si attiverà sulle regioni centrali e meridionali, indotta da correnti relativamente fredde in discesa da nord, qui una mappa prevista per la mattinata, ma nel pomeriggio la fenomenologia, pur a macchia di leopardo, coinvolgerà anche il meridione:

MARTEDI 28 MARZO

Aria fredda scivolerà lungo le regioni adriatiche, favorendo una nuova accentuazione dell'instabilità su Marche, Abruzzo e Molise, in trasferimento attenuata sulla Puglia nel pomeriggio. Sui rilievi di queste regioni potrà cadere un po' di neve sin verso i 700-800m. Il tempo sul resto del Paese risulterà buono ma ventilato e abbastanza freddo.

Qui una mappa con le temperature previste a 1500m per l'alba di martedì e di seguito la fenomenologia più rilevante:

Da MERCOLEDI 29 a GIOVEDI 30 MARZO

Tempo buono grazie ad una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico, con temperature in rialzo e prevalenza di sole, qui una mappa delle temperature e della distribuzione pressoria a 5500m:

VENERDI 31 MARZO

Passaggio di un fronte freddo sul settentrione, come si vede da questa mappa con le temperature previste a 5500m, prevista una scarica di rovesci anche a sfondo temporalesco, come evidenzia poi la mappa successiva, specie sull'alta Lombardia, ma in successivo movimento sul Triveneto:

WEEK-END delle PALME 1-2 APRILE

Circolazione depressionaria in approfondimento sull'Italia centrale e meridionale con precipitazioni, localmente anche intense, sostenuta ventilazione e moderato calo termico. Il nord rimarrà sottovento e pertanto in condizioni prevalenza soleggiate:

Qui una mappa che evidenzia le precipitazioni che potrebbero registrarsi nelle ore centrali di domenica 2 aprile, ma che risulteranno frequenti anche nella giornata di sabato 1 aprile.

SETTIMANA di PASQUA

Dovrebbe proseguire questa fase di dinamicità atmosferica con altri momenti instabili previsti soprattutto al centro e al sud, meno al settentrione. In particolare il nord-ovest potrebbe non ricevere fenomeni di rilievo (purtroppo). Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!