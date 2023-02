Ultimissime news sul PEGGIORAMENTO in arrivo: ecco cosa succederà!

Dal caos modellistico di ieri, all'intuizione, forse quella giusta, che ci porta a riconsiderare tutto il peggioramento in arrivo. La prima certezza sembra legata all'avvio della fase perturbata: giovedì 23 febbraio la saccatura in discesa dal nord-ovest del Continente andrà molto ad ovest, sino a costruire una depressione sull'Iberia. Detta così sembra una beffa per il nostro Paese, assetato di pioggia.

Infatti i fenomeni sino a venerdì 24 febbraio dovrebbero concentrarsi al nord e parte del Tirreno, ma senza risultare particolarmente incisivi, nè rilevanti. Il bello arriverebbe dopo, quando si consumerebbe uno spettacolare aggancio tra l'aria fredda in discesa dalla Scandinavia e il vortice stesso in graduale movimento verso levante. Qui nel fine settimana e sino a lunedì 27 febbraio il maltempo diverrebbe rilevante:

La media degli scenari della stragrande maggioranza dei modelli va in questa direzione, pur con qualche scostamento. Ad esempio le anomalie bariche a 5500m del modello europeo per domenica 26 febbraio evidenziano la depressione appena ad ovest della Penisola con un richiamo di aria umida che andrebbe a favorire precipitazioni anche piuttosto abbondanti al nord e su parte del Tirreno, come vediamo nella sequenza (gli accumuli di pioggia vanno da giovedì 23 all'alba di lunedì 27 febbraio):

Ammesso e concesso che l'ingresso della depressione nel Mediterraneo sia la chiave di lettura corretta, resta da capire come interagirà l'aria fredda in arrivo da nord-est? Si limiterà a coinvolgere marginalmente il nord o riuscirà a spingersi in maniera più massiccia sull'Italia, trasformando la fase piovosa autunnale in una dalle caratteristiche più invernali con neve a quote basse al nord e fioccate anche in Appennino?

Il modello americano nella media degli scenari tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio considera il coinvolgimento invernale del settentrione:

Nella corsa ufficiale di oggi oltretutto ci segnala tra domenica 26 e martedì 28 febbraio anche qualche possibile nevicata in pianura sul Piemonte, i fonovalle alpini, oltre che lungo la dorsale appenninica del centro e del sud (ma l'attendibilità qui ci sembra alquanto bassa, soprattutto perchè non viene minimamente considerato l'Appennino emiliano)

RIASSUMENDO:

Fino a mercoledì 22 febbraio non accadrà praticamente nulla. (attendibilità 99%)

Da giovedì 23 a venerdì 24 febbraio avremo una depressione sull'Iberia in lento movimento verso l'Italia ma con fenomeni ancora modesti, circoscritti al nord e sul Tirreno (attendibilità: 65%)



Da sabato 25 a lunedì 27 febbraio maltempo su gran parte d'Italia con accumuli di pioggia più rilevanti al nord (attendibilità: 60%), neve sulle Alpi anche a quote basse, specie sui settori occidentali, neve dalle quote medie sull'Appennino centrale e su parte di quello meridionale (attendibilità bassa: 25%) da verificare.

Da fine mese ad inizio marzo: nuovi possibili affondi freddi dal nord Europa (attendibilità media: 45%) Seguite gli aggiornamenti!