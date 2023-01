ULTIMISSIME METEO: tutto quello che bisogna sapere sul tempo sino ad inizio febbraio

L'INVERNO entra nella sua fase cruciale, cosa dobbiamo aspettarci?

Un vortice depressionario sta dispensando fenomeni su molte aree del centro e del sud, mentre al nord le condizioni atmosferiche risultano migliori; da domenica sera il vortice comincerà la sua risalita verso nord, qui sotto vediamo le aree che dovrebbero risultare colpite tra la serata di domenica e la notte su lunedì 23, si notato in viola anche le nevicate a quote collinari lungo la dorsale appenninica del versante adriatico tra le Murge, la Lucania, il Molise, l'Abruzzo interno:

Lunedì 23 il fronte occluso raggiungerà il settentrione portando nevicate sino in pianura sull'Emilia, città comprese, e poi muovendosi verso il nord-est, la bassa Lombardia e infine il basso Piemonte.



Come spesso accade in queste situazioni di risalita di depressioni da sud-est i venti che intercettano le Alpi danno luogo ad un effetto riscaldante in quota che pregiudica rapidamente eventuali nevicate al piano sul catino padano, specie sulle alte pianure, infatti i fenomeni nevosi, peraltro piuttosto blandi, dovrebbero coinvolgere solo Pavese e poi Alessandrino, Cuneese e Astigiano. Nella mappa qui sotto il modello europeo segnala il momento di massima espansione delle nevicate nella tarda mattinata di lunedì (colore viola), pianura veneta e friulana già sotto la pioggia:

E qui sotto invece vediamo il problema termico che potrebbe proporsi a 1500m dal pomeriggio di lunedì, valori sopra lo zero delle temperature che inibiscono le nevicate sulle alte pianure:

COSA ACCADRA' NEI GIORNI SEGUENTI?

Martedì 24 gennaio ancora qualche debole pioggia in pianura o nevicata a quote collinari al nord su basso Piemonte ed Appennino ligure, per il resto temporaneo miglioramento, salvo rovesci in Sardegna e Sicilia.

Mercoledì 25 gennaio ancora fenomeni all'estremo sud, generalmente attestati sulla Sicilia e la Sardegna, tempo migliore altrove, ancora un po' freddo.

Giovedì 26 gennaio un fronte si addosserà alle Alpi portando un po' di neve sui settori più a nord e di confine. Ancora instabilità sulle isole ed estremo sud, per il resto passaggi nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo.



NUOVA IRRUZIONE FREDDA:

Da venerdì 27 a lunedì 30 gennaio nuova irruzione fredda da nord con formazione di un minimo depressionario sul meridione. Freddo ovunque e vento ma neve solo su medio Adriatico e meridione a partire dai 300m circa, come vediamo dalla mappa qui sotto:

E FEBBRAIO:

Potrebbe partire con un grande duello tra l'anticiclone e i grandi vortici depressionari in discesa dal nord Europa, al momento l'Italia sembrerebbe ai margini da entrambe le situazioni, in una sorta di terra di mezzo, una preda da conquistare. Gli effetti dello stratwarming ci diranno presto chi vincerà. Seguite gli aggiornamenti!