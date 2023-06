ULTIMISSIME meteo! Il CALDO ci proverà con FORZA ma su alcune regioni...

Mai stuzzicare il can che dorme. Dov'è l'anticiclone, si diceva...ma dove sarà finito...eccolo! Lo avete cercato e, come abbiamo sempre detto: "all'improvviso le carte che sino al giorno prima prevedevano la prosecuzione di un'anomalia all'infinito, iniziano a prevederne un'altra del tutto opposta".



Che poi, detto tra noi, definirla anomalia fa abbastanza sorridere, perchè questa è la vera normalità degli ultimi 30 anni, siamo onesti.



Però anche l'anomalia opposta tracciata dalle mappe, cioè l'anticiclone che dura per giorni e giorni con una vampata di calore che abbraccerebbe (e abbraccerà) 3/4 d'Italia, potrebbe non essere così longeva.



La mostrano cattiva, indubbiamente, con il solo settentrione e più che altro regione alpina e nord-est visitato a tratti da qualche fugace ma intenso temporale, e per il resto la evidenziano calda, con l'isoterma dei +24°C a 1500m ad abbracciare quasi tutta l'Italia per giorni, da domenica 18 a mercoledì 28 giugno.





Ed ecco invece che spuntano diversi "buchi" in questa teoria che fanno pensare che i temporali, i break più freschi potrebbero intervenire con maggiore frequenza rispetto a quanto si prevede attualmente.

Ce li mostrano i modelli questi "passaggi a vuoto", basta guardare qui, il modello canadese vede ancora il passaggio temporalesco del 23-24 giugno al nord con temporali abbastanza estesi e calo delle temperature, che marginalmente coinvolgerebbe con un po' di tramontana anche il centro.

Ed ecco altre azioni di disturbo al dominio di questa massa calda africana, quelli che prevede il modello americano da domenica 25 giugno lungo l'Adriatico, ma con valori termici che calerebbero anche sul Tirreno, insomma bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno:

Le CERTEZZE sono comunque ormai quelle di una fase di caldo estivo estesa a gran parte d'Italia dal week-end almeno sino a giovedì 22 giugno, poi il nord potrebbe essere comunque raggiunto da qualche situazione temporalesca e in seguito anche il versante adriatico.



Diciamo che le proiezioni del modello europeo vedevano certamente un aumento della temperatura, ma disgiunta da una cessazione dei fenomeni, che invece sarebbero dovuti continuare a tratti anche nella terza decade di giugno, cosa che invece potrebbe NON accadere, almeno nella forma prevista.

NON ritenete però che ora il dominio dell'anticiclone sarà assoluto, presto le mappe modellistiche ci riserveranno sorprese, restate sintonizzati su MeteoLive:-)