Ultimissime METEO: da metà mese la porta della PIOGGIA si aprirà davvero e farà più FREDDO

Quanto darebbe il nord per vivere un bell'allagamento così? Non siamo lontani signori da un cambiamento importante del tempo, ma bisognerà aspettare che si interrompa l'azione a noi sfavorevole del vortice polare, che si sfoghino correnti occidentali miti e poco produttive in termini di precipitazioni diffuse e che infine l'anticiclone subtropicale, atteso in rimonta per il week-end, si ritiri in Atlantico.

Tutto questo avverrà entro e non oltre la metà del mese, poi diversi modelli, tra cui l'americano e il canadese, aprono all'inserimento di saccature in grado di inviarci i loro impulsi perturbati e dunque delle preziose precipitazioni, sottoforma di pioggia in pianura e di neve sui monti (perchè ricordiamoci che la stagione sciistica deve tirare almeno sino a Pasqua).



Eccole allora queste saccature, ne ipotizziamo una per mercoledì 15 e l'altra entro sabato 18 marzo:

La carta delle anomalie bariche a 5500m evidenzia proprio per la metà del mese valori negativi nell'area mediterranea, un bel segnale:

E siamo anche in grado di mostrarvi le prime mappe piogge riferite all'evento di mercoledì 15 marzo con fenomeni dapprima al nord e poi al centro-sud, prendeteli naturalmente con beneficio d'inventario, la distanza temporale li rende puramente indicativi:

RIASSUMENDO

-le possibilità di un cambiamento del tempo piuttosto incisivo dalla metà del mese e almeno sino all'inizio della terza decade di marzo sono ben visibili anche stasera dai modelli matematici, l'attendibilità pertanto è salita al 45%. Sicuramente nei prossimi giorni la situazione si delineerà ulteriormente. Seguite i nostri aggiornamenti!