ULTIMISSIME! Le fasi SALIENTI del MALTEMPO in arrivo (tutte le mappe)

Ci aspetta una settimana piuttosto dinamica con situazioni di maltempo che potrebbero risultare rilevanti sull'Italia, specie su alcune regioni.



Il passaggio perturbato più importante è atteso tra martedì sera 9 e mercoledì sera 10 maggio, quando finalmente una perturbazione riuscirà ad attraversare tutta la Penisola, portando un carico di piogge significativo con picchi anche superiori localmente ai 30-40mm in pianura e anche più generosi sui monti.



Vediamo allora le mappe che illustrano questo passaggio senza dimenticare che esso sarà favorito finalmente dalla formazione di un modesto ma determinante minimo di pressione al suolo sul nord-ovest, che vediamo molto bene in questa mappa:

Ecco il passaggio atteso al nord tra notte e mattinata, riassunto in queste due mappe, dove si noteranno i picchi di pioggia colorati in rosso, ancora una volta "poca roba" sull'ovest Piemonte e sul Ponente ligure purtroppo:

Nel pomeriggio invece la fenomenologia riguarderà soprattutto le regioni centrali tirreniche, come vediamo qui sotto, mentre in serata i fenomeni raggiungeranno anche il sud, ma risultando meno intensi, notate già le schiarite sul nord-ovest:

Dietro al fronte in arrivo si inserirà aria fresca che attiverà una depressione in grado di dispensare ulteriore instabilità un po' su tutto il Paese ma con fenomeni più generosi e in qualche caso insidiosi all'estremo sud, tra Calabria, SIcilia e poi settore jonico e Salento nella notte su venerdì e sino a sabato, a seguire la mappa del vortice ciclonico in quota, ormai isolato sull'Italia e le mappe delle precipitazioni:

COMMENTO: che passi una vera ed attiva perturbazione atlantica sull'Italia è sicuramente confortante, mentre sulla successiva depressione, che è comunque confermata, restano ancora forti dubbi sulla reale distribuzione dei fenomeni, che potrebbe variare ancora da qui a mercoledì 10 maggio, è per questo che pubblichiamo con frequenza quasi maniacale tutti gli aggiornamenti modellistici. Gli accumuli stimati oltretutto potrebbero variare non poco.