ULTIMISSIME! L'anticiclone tremerà nel week-end, ma l'inserimento dei temporali è tutto da verificare, mentre il fresco...

Da un ciclone che avrebbe spazzato via la grande estate, a un modesto cavo d'onda sul settentrione previsto per domenica 27 che al massimo porterà qualche temporale, ma è mai possibile?

Sono gli scherzi da prete dei modelli meteo:-) Addirittura ci sono modelli che questo inserimento del cavo d'onda lo vedono spostato a martedì 29 agosto con un passaggio ancora destinato soprattutto al nord:

Insomma un bel ridimensionamento, anche se a livello termico 2/3 dei modelli segnalano comunque una sostanziale diminuzione dei valori tra domenica 27 e martedì 29 agosto dalle Alpi alla Campania, come vediamo qui a 1500m:

Ma concretamente cosa accadrà? Intanto sino a sabato 25 le cose andranno certamente così, con l'anticiclone e il caldo a dominare senza ritegno: