Ultimi ACQUAZZONI sull'Italia, ma gli occhi sono puntati alla settimana prossima

La figura depressionaria che ci tiene compagnia da diversi giorni, tenderà ad attenuarsi nelle prossime ore. Al suo posto interverrà una temporanea pausa anticiclonica che dovrebbe garantire il sole su gran parte d'Italia almeno fino a sabato 20 novembre.

Vi mostriamo l'animazione del satellite che riassume il tempo delle ultime ore in Europa:

Notiamo una certa nuvolosità che insiste ancora tra le regioni centrali e il meridione, dispensando qualche rovescio o temporale. Sul resto d'Italia il tempo è asciutto anche se non completamente sereno specie sulle pianure del nord.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la sommatoria delle piogge previste sul nostro Paese fino alle 20 di questa sera:

Ecco gli acquazzoni o brevi temporali che ancora insisteranno su Abruzzo, Molise e qua e la al meridione, specie tra la Puglia, la Calabria e il Golfo di Taranto. Qualche piovasco in via di attenuazione ancora sulla Sardegna e la Romagna, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Domani, venerdi 19 novembre, avremo un miglioramento più netto sull'Italia:

Bel tempo o clima asciutto su tutta l'Italia stante il consolidamento dell'alta pressione. Gli ultimi piovaschi andranno in scena all'estremo sud, ma saranno in via di attenuazione. Attenzione alle nebbie sulle pianure del nord, temperature massime miti.

La prossima settimana, infine, nuovo maltempo e questa volta accompagnato da un calo delle temperature. Ne parleremo diffusamente in mattinata su MeteoLive, non mancate!

