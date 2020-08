Ultima giornata veramente DIFFICILE sul fronte del CALDO in Italia

Questa mattina l'immagine satellitare mette in luce qualche rovescio o temporale che un po' a sorpresa stanno interessando le aree del basso Tirreno.

Tecnicamente viene chiamato "effetto tunnel". Si tratta di un'infiltrazione di aria più fresca alle quote superiori che si muove all'interno di una vasta area di alta pressione. Al suolo la notevole quantità di calore fornisce il carburante per l'accensione di rovesci e temporali che al momento stanno interessando alcune zone della Campania e il nord della Calabria.

Sul resto d'Italia invece è la solita mattinata serena ed estiva, senza nubi importanti.

Quest'oggi, sabato 1 agosto, sarà ancora il CALDO a fare notizia sul nostro Paese. Ecco l'indice di calore previsto in Italia alle ore 17 della giornata odierna:

Come già anticipato, sarà una giornata ancora difficile sul fronte della calura. Prevediamo punte di CALDO INSOPPORTABILE con rischio di COLPI di CALORE sulla Pianura Padana, nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale e nelle zone interne insulari. In queste aree saranno da evitare le uscite nelle ore più calde della giornata specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Condizioni di MALESSERE DIFFUSO saranno presenti sul resto d'Italia ad eccezione ovviamente delle aree montuose.

Dal punto di vista dei fenomeni, non vi saranno grosse novità rispetto alla giornata di ieri. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle 20 di questa sera in Italia:

I temporali sul basso Tirreno dovrebbero attenuarsi già prima di mezzogiorno. Su tutte le altre regioni sole dardeggiante per l'intera giornata a parte i soliti temporali di stagione sulle Alpi ed a tratti lungo la dorsale appenninica. In serata, forse, qualche temporale potrebbe raggiungere anche le pianure del Piemonte.

Domani, domenica 2 agosto, i temporali prenderanno maggiore coraggio al nord, estendendosi anche ad alcuni tratti di pianura associati ai primi cali termici. Qualche temporale pomeridiano anche in Appennino, per il resto ancora bel tempo.

