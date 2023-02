Ultim'ora notte: NEVE, FREDDO e MALTEMPO in arrivo, ecco gli ultimi AGGIORNAMENTI

Potrebbe essere più facile che i bambini facciano un pupazzo di neve con il ghiaccio dei freezer dei loro genitori e lo facciano sciogliere sotto un po' di pioggia, piuttosto che la neve si decida a cadere in Valpadana, ma secondo il modello europeo potrebbe andare anche peggio: infatti, eccezion fatta per qualche debole fenomeno atteso per domenica, indotto dall'ingresso dell'aria artica, per lunedì e martedì la neve è stata praticamente cancellata.

Troppo pessimista? Può darsi, ma stasera a ridimensionare l'evento ci hanno pensato un po' tutti i modelli nelle loro emissioni ufficiali, anche se l'impianto barico per domenica resta sostanzialmente invariato, mentre per lunedì la fuga del vortice freddo verso i Pirenei finirebbe per vanificare la presenza del minimo pressorio al suolo relegandolo peraltro a ridosso della Francia meridionale .

Cominciamo dalla domenica 26, qui sotto vediamo la media degli scenari proposta dal modello europeo:

Come vedete c'è tutto quello che serve per favorire precipitazioni, ma se guardiamo bene il minimo è troppo ampio, e anche al centro e sulla Campania i fenomeni risultano modesti, così come perde di intensità l'irruzione al fredda al nord, che si limita a provocare qualche pioggia sulle pianure e neve in collina su centro-ovest Alpi e soprattutto Appennino ligure e tosco emiliano, sino a 300-500m. Il modello europeo oltretutto la neve in pianura non la vede più:

E lunedì addirittura la cancella per il motivo sopra citato, la fuga del vortice freddo:

Il modello NAVGEM invece vede un'azione fredda e un minimo pressorio al suolo ancora abbastanza incisiva e segnala precipitazioni nevose al nord-ovest nella serata e nella notte su lunedì e nella successiva mattinata per poche ore:

Lo segue a ruota il modello DWD, tedesco, che attraverso il LAM Icon, conferma le nevicate di domenica sera al nord-ovest e l'Emilia, così come quelle di lunedì mattina, lasciando però anche lui quasi senza neve il resto del nord, pur premiando le Apuane e parte dell'Appennino ligure: