Ultim'ora METEO: primi CALDI? Ancora lontani, dalle Palme periodo FREDDO e INSTABILE e la Pasqua?

Scampoli d'inverno ad aprile. E' questa la sentenza dei modelli almeno per il week-end delle Palme e la prima parte della settimana di Pasqua, poi si vedrà.



La presenza di due zone di alta pressione protese verso il Polo, la prima in risalita verso la Scandinavia, la seconda nell'area siberiana, favoriranno un rientro di correnti fredde da nord-est che coinvolgeranno anche l'Italia, lo si vede molto bene dalla mappa qui sotto:

L'inserimento dell'aria fredda andrà a generare la classica depressione lungo le regioni adriatiche che impegnerà gran parte del centro-sud, (tranne forse la Toscana), e parte del nord-est con frequenti annuvolamenti associati a rovesci o brevi temporali, durante il week-end delle Palme e sino a lunedì 3 aprile , con venti sostenuti e temperature in calo.



Qui una mappa barica prevista per domenica 2 aprile centrata sull'Europa, che mostra l'irruzione fredda in inserimento sull'Italia:

E' appena il caso di sottolineare che al nord-ovest i fenomeni risulteranno invece molto modesti, lo vediamo nella mappa che riassume le precipitazioni tra sabato e domenica:

SABATO 1° aprile:

DOMENICA 2 APRILE:

LUNEDI 3 aprile invece un'altra goccia fredda in quota muoverà a ritroso dall'est europeo verso il settentrione, determinando qualche rovescio (udite, udite) anche sul nord-ovest, come mostra la mappa qui sotto:

Da martedì 4 aprile tutto invece diventa più fumoso, c'è ancora molta confusione modellistica. Spuntano infatti le ipotesi più disparate, la più favorevole alle PIOGGE vedrebbe l'aria fredda puntare sull'ovest del Continente ed interagire con depressioni in arrivo dall'Atlantico, in grado di apportare maltempo su gran parte della Penisola, questa volta specialmente al nord da giovedì 6 aprile sin verso la Pasqua:

L'anticiclone potrebbe tornare ad inserirsi sul Mediterraneo? Poco probabile! E di conseguenza non ci sarà TRACCIA di caldo almeno sino a Pasquetta, ma facilmente anche oltre. Per il tempo di Pasqua comunque sarà necessario aggiornarsi.