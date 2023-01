Ultim'ora FOCUS NEVE: ecco dove potrebbe NEVICARE sino in pianura la prossima settimana (MAPPE)

L'inverno sta per entrare in scena.

Una profonda figura depressionaria abbraccerà l'Europa centrale e l'Italia già dall'inizio della prossima settimana, determinando gradualmente l'inserimento di aria artica marittima, dapprima al nord, poi gradualmente anche sulle altre regioni.

Una prima perturbazione transiterà lunedì 16 portando neve però solo sulle Alpi e sul nord Appennino, dapprima solo oltre i 1000m, poi con limite in calo a quote collinari sul finire dell'episodio.



Il focus neve di questa mattina però riguarderà principalmente i due episodi potenzialmente nevosi sino in pianura o con fenomeni di pioggia mista a neve di martedì 17 e poi mercoledì 18 al nord.



Lunedì sera e martedì mattina affluirà sul settentrione aria nettamente più fredda, soprattutto in quota, come si può vedere da questa mappa prevista per le 7 di martedì 17 gennaio a 1500m:

Il fronte in transito potrebbe dunque portare neve sino in pianura soprattutto su Lombardia, basso Piemonte, entroterra ligure, non esclusa su Genova e Savona, Emilia, alto Veneto e Val d'Adige, fondovalle alpini con accumuli anche superiori ai 10cm nel Pavese, Appennino ligure, basso Piemonte, Emilia e arco alpino, trascurabili invece gli accumuli su Milanese e ovest Piemonte. Ecco la sequenza delle precipitazioni previste, prima nella mattinata e poi nel pomeriggio:

E qui gli accumuli previsti dal modello americano alla fine dell'episodio, da notare la neve prevista anche sulle cime appenniniche abruzzesi:

Tra mercoledì pomeriggio e la serata altro episodio nevoso, questa volta più probabile tra centro-est Lombardia, Emilia e Triveneto, come mostra la mappa seguente:

Sono in ogni caso i primissimi aggiornamenti, la situazione è ancora suscettibile di variazioni importanti, legate al posizionamento della saccatura, di conseguenza dei minimi depressionari al suolo, alle temperature e alla tempistica frontale, dunque seguite tutti gli articoli per capire come evolverà la situazione! (non mancheranno comunque piogge salutari su gran parte d'Italia).