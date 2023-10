TUTTO sul TEMPO sino al PONTE di OGNISSANTI!

Il tempo sino al 31 ottobre rimarrà spiccatamente variabile, a tratti perturbato.

NON farà freddo perchè il tempo rimarrà governato da correnti in prevalenza sud occidentali miti e le temperature, soprattutto al centro e al sud, si manterranno su valori superiori alle medie del periodo.

La pioggia si farà sentire soprattutto tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre su molte regioni del nord (Liguria di Levante, Lombardia centro-orientale, Triveneto, Emilia occidentale) e del centro (Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna) e al sud sulla Campania, e poi ancora tra la serata di giovedì 26 e l'alba di venerdì 27 ottobre, soprattutto al nord e sulla Toscana e infine nel fine settimana 28-29 ottobre ancora al nord e sui versanti tirrenici con piogge sparse e rovesci.



Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti sul territorio sino al 30 ottobre : notare i picchi potenziali di oltre 200mm su Levante ligure ed estremo nord-est:

Ecco la media degli scenari tra martedì 24 ottobre e sabato 28 ottobre, che vede questo flusso sud occidentale instabile determinare le precipitazioni annunciate:

Tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre il tempo potrebbe essere caratterizzato da una pausa anticiclonica, cioè con prevalenza di cielo sereno e temperature miti sull'insieme del Paese, anche se al nord potrebbero fare la loro comparsa le prime vere nebbie stagionali, ecco la mappa che la annuncia:

Ed ecco il quadro termico MEDIO previsto a 1500m per il periodo in oggetto, dal quale possiamo notare come il freddo RIMANGA LONTANO dalla nostra Penisola, anche se NON si tornerà a valori di piena estate, salvo all'estremo sud, ma nemmeno lì farà poi così caldo:

Tra venerdì 3 a sabato 4 novembre potrebbero invece tornare le correnti occidentali umide e foriere di altri passaggi piovosi, specie su Liguria di Levante, est Lombardia, Emilia occidentale, Triveneto e regioni del versante tirrenico, come mostra la mappa qui sotto: