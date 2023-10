TUTTO quello che dovete sapere sulle PIOGGE in arrivo

L'attenzione della popolazione in questi giorni è rivolta lontano dal meteo, anche perchè non sta succedendo nulla da parecchio. L'immobilismo della congiuntura barica potrebbe però interrompersi dalla metà del mese, con l'inserimento di saccature in sede mediterranea e l'arrivo dunque di alcune perturbazioni cariche di pioggia.

Ecco la testimonianza di un quadro barico mutato intorno al 16-17 ottobre, con piogge in arrivo su gran parte del Paese, ma soprattutto sulle regioni esposte alle correnti da sud ovest:

Lo dimostra questa mappa che vede la concentrazione dei fenomeni sulle regioni centrali tirreniche, la Liguria, l'ovest della Sardegna, l'alta Lombardia, l'alto Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, dovuta all'insistenza delle correnti da sud ovest:

C'è anche la possibilità che si vada scavando un minimo di pressione al suolo sul Golfo ligure intorno a venerdì 20 ottobre e questo certamente esalterebbe la fenomenologia sul nostro Paese e gli accumuli di pioggia potrebbero diventare ancora più rilevanti, ma l'attendibilità di questa evoluzione pare ancora bassa: (30%)

RIASSUMENDO:

-tra sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre: possibilità delle prime piogge passeggere su Alpi, Liguria, regioni di nord-est e regioni centrali tirreniche. Lieve calo termico ma ancora mite.



-da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre: possibile un secondo passaggio piovoso più organizzato al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, poi anche sul resto del centro e sulla Campania. Temperature in moderato calo e rientro nei valori stagionali.



-da giovedì 19 ottobre a sabato 21 ottobre: possibile depressione mediterranea con piogge più abbondanti e temporali marittimi. Temperature in ulteriore calo.