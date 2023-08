Tutto quello che c'Ã¨ da sapere sul MALTEMPO anche ESTREMO in arrivo...

Attenzione, l'immagine non è casuale, il maltempo potrebbe colpire duramente il nord Italia dapprima a causa di insidiosi temporali prefrontali nel pomeriggio-sera di sabato 26 agosto, poi con l'arrivo (nella notte tra domenica e lunedì) di un profondo vortice depressionario sviluppato a tutte le quote, con minimo al suolo sino a 992hPa, un evento raro per il mese di agosto.

In questa fase, cioè tra le 02 e le 10 di lunedì 28 agosto si svilupperanno venti forti a rotazione ciclonica con formazione di grossi temporali marittimi che potranno colpire gran parte della Liguria e della Lombardia e parte del Piemonte con accumuli di pioggia anche prossimi ai 100mm in poche ore (o forse meno) e picchi complessivi di oltre 200mm in meno di 36 ore, cosa che renderà il tutto molto pericoloso per frane, smottamenti e allagamenti, specie sulle strade appenniniche ed alpine.



E' da due giorni che infatti raccomandiamo la massima prudenza per questo vortice che distribuirà anche venti forti e mareggiate lungo le coste esposte del Tirreno e della Sardegna occidentale, temporali anche intensi su Toscana e coste del Lazio e dalla notte su martedì temporali sparsi anche al sud e una recrudescenza della fenomenologia sulla costa veneta e friulana con nubifragi.

Il nostro appello va anche agli SCOUT, che nel week-end potrebbero decidere di accamparsi a ridosso di fiumi e torrenti: NON FATELO!

Gli accumuli di pioggia di tutti i modelli del resto parlano chiaro, ve li mostriamo in rapida sequenza, poco coinvolto il medio e basso Adriatico in questa fase e anche l'estremo sud, ma comunque le temperature caleranno ovunque:

E' il primo segnale di autunno ovviamente, anche se non mancheranno i ritorni di fiamma di momenti estivi, speriamo che dopo questo caldo estremo, il nostro Paese per veder ristabilita una certa normalità termica, non debba pagar caro il contraccolpo di un maltempo estremo e pericoloso, che MeteoLive seguirà LIVE, come accade ormai da ben 23 anni.