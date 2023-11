Troppa VELOCITA' delle correnti - ne approfitta l'alta pressione! Quali risvolti avremo sul nostro Paese?

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Nella giornata di ieri, domenica 12 novembre, è transitata l'ultima perturbazione di una lunga serie. Ora il tempo si chiuderà a riccio attorno ad una zona di alta pressione che per gran parte della settimana presiederà l'Italia e l'area mediterranea.

Colpa della troppa velocità delle correnti che avremo sull'Europa centro-settentrionale in seno ad un vistoso accorpamento del vortice polare. In altre parole: tempeste di vento e pioggia interesseranno le aree oltre il 50° parallelo, mentre da noi regneranno le calme, anche se con qualche eccezione.

La seconda mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 13 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):"

Come dicevamo poco sopra, nonostante il rinforzo dell'alta pressione, su alcune regioni il cielo non sarà sereno. A parte i rovesci che avremo sull'alta Val d'Aosta (nevosi solo in alta montagna), qualche pioviggine potrebbe interessare la Toscana, unitamente a velature o nubi basse/nebbie che potrebbero presentarsi al nord. Sul resto d'Italia condizioni meteorologiche decisamente migliori, se si eccettua qualche nube sulla Sicilia e il nord della Sardegna, ma senza conseguenze.

Quadro termico in progressivo aumento sull'Italia. Ecco le temperature attese sul nostro Paese alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 25° sulla Sardegna meridionale, 24° sulla Sicilia orientale e 22° nel Foggiano. Clima invece fresco al nord, tranne le aree interessate dai venti di caduta, con valori non superiori a 15°.

Infine, questo è il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 16 di martedi 14 novembre:

Nubi basse saranno presenti lungo tutto il versante tirrenico con qualche pioviggine o sgocciolio in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Rovesci ancora presenti sull'alta Val d'Aosta e tempo decisamente migliore lungo il versante adriatico e al meridione. Temperature in ulteriore aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località