Tregua molto breve, surclassata da una nuova PERTURBAZIONE; ci sarà anche la NEVE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo presente in Europa:

La nostra Penisola è inserita in una vasta area depressionaria che a fasi alterne "spara" perturbazioni verso di noi. Al momento siamo in una fase di tregua, ma tra la Penisola Iberica e la Spagna si sta organizzando un nuovo sistema frontale che domani interesserà il settentrione e parte delle regioni centrali. Nella mattinata di domani sarà possibile qualche fiocco di neve a quote molto basse tra il Piemonte e l'ovest della Lombardia, ma la quota neve sarà in inesorabile rialzo nell'arco della giornata.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 29 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Sarà una giornata con belle schiarite e nubi sparse qua e la che tra la Campania e la Calabria Tirrenica daranno luogo a qualche piovasco.

Temperature in calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove. Ecco il quadro dei valori attesi oggi alle ore 14:

Valori inferiori a 10° sulle pianure del nord ed a tratti nelle aree interne del centro. Più mite il Tirreno e le Isole con punte di 18-19° su Sardegna e Sicilia.

Infine, diamo un'occhiata alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 30 novembre:

Peggiora al nord, sul Tirreno e le aree interne del centro con piogge e rovesci. Qualche fiocco di neve a quote molto basse al mattino sul nord-ovest, ma quota neve in sensibile rialzo nell'arco della giornata. Tempo asciutto lungo il versante adriatico, sulle Isole e gran parte del meridione ad eccezione della Campania. Temperature in calo al nord, stabili o in lieve aumento altrove.

