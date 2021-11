Tregua FINITA, torna il MALTEMPO sull'Italia

Puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la nuova perturbazione sull'Italia. Scopriamo dove sta piovendo questa mattina con la riflettivà del radar a scala nazionale:

Le piogge sono a macchia di leopardo ed interessano il nord-ovest, parte del nord-est, la Sardegna, la Sicilia, la Campania e l'Umbria. Altrove piogge più sporadiche o del tutti assenti.

La nuova perturbazione ci terrà compagnia per tutta la giornata odierna. Domani, martedi 23 novembre, avremo fenomeni più blandi e relegati a parte del centro e al meridione, in attesa di un nuovo forte peggioramento atteso per giovedi 25 novembre.

Andiamo però con ordine; questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata odierna, lunedi 22 novembre:

Piogge sul nord-ovest, rovesci o temporali sulla Sardegna meridionale, il Lazio, la Campania e il Molise. Rovesci anche tra la Sicilia e il sud della Calabria. Su tutte le altre regioni tempo asciutto o con piogge meno probabili.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle piogge attese nella giornata di domani, martedi 23 novembre:

Residue piogge al mattino sull'estremo nord-ovest, ma in attenuazione. Rovesci tra Lazio, Abruzzo e su gran parte del meridione specie sulla Campania e il Molise. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e in parte anche soleggiato.