TREGUA al CALDO INTENSO al meridione, clima gradevole altrove

L'immagine satellitare in movimento mostra l'evoluzione dell'ultima perturbazione sul nostro Paese:

Dal punto di vista dei fenomeni, il fronte ha dato effetti maggiori nelle solite zone, ovvero i settori dell'Italia settentrionale posti a nord del Po. Il sistema frontale è ormai evoluto a levante anche se si attarda un po' sull'estremo nord-est con residui temporali.

A seguito della perturbazione si stabilisce un corridoio di correnti da nord-ovest che metterà temporaneamente fine all'ondata di caldo altroce che interessa il meridione da molti giorni.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, giovedi 5 agosto:

A parte qualche temporale sull'estremo nord-est e locali piovaschi sull'Appennino settentrionale, il tempo sarà bello e ventilato in Italia. Le temperature saranno gradevoli quasi ovunque a parte le estreme regioni meridionali che soffriranno ancora un po' di caldo, ma in via di attenuazione.

Poche le novità per domani, venerdi 6 agosto:

A parte qualche temporale sull'estremo nord-est ed un po' di nubi al nord, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. Sarà la giornata più gradevole dal punto di vista termico in Italia, anche al meridione e sulle Isole!

La situazione tornerà a cambiare nel fine settimana, ma ne parleremo in separata sede.

