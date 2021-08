Tornano TEMPORALI INTENSI su diverse regioni

Diamo subito uno sguardo all'immagine satellitare in movimento per notare l'avanzata della nuova perturbazione verso il nord Italia:

La parte più avanzata non produce piogge ed interessa già le regioni settentrionali. Il nucleo più intenso è ancora in Francia e tenderà a travasare verso il settentrione nelle prossime ore.

In altre parole, le regioni settentrionali attendono un'altra tornata di piogge e temporali, che tenderanno ad interessare anche parte del centro tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedi 5 agosto.

Diamo un'occhiata alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Temporali su Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, nord Veneto, Trentino e Friuli specie tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In serata qualche fenomeno interesserà anche la Liguria centro-orientale ed a seguire l'alta Toscana.

Al centro cielo spesso velato con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Sole pieno invece al sud dove farà ancora un gran caldo.

A tal proposito ecco le temperature massime previste al sud alle ore 15 di oggi, mercoledi 4 agosto:

Termometro nuovamente a 40° sulla Sicilia orientale e sulla bassa Lucania; 38-39° su Puglia e Calabria, 35° sulla Campania.

Diamo infine un veloce sguardo alla previsione per domani, giovedi 5 agosto:

Qualche temporale si attarderà al nord-est e sull'Appennino centro-settentrionale. Qualche piovasco potrebbe arrivare in Puglia, per il resto tempo asciutto. Ancora molto caldo sulle estreme regioni meridionali, ma con temperature in calo, clima invece gradevole altrove.

