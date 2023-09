Temporanea attenuazione del CALDO, con TEMPORALI in agguato su alcune regioni

L'ultima immagine satellitare nel campo del visibile di questa mattina risulta molto interessante:

Notiamo le correnti da nord-est in piena azione sull'Italia. L'alta pressione ha spostato il suo fulcro più ad ovest ed il caldo si prenderà una breve pausa sulla Penisola nella giornata odierna. Da notare gli estesi banchi di nubi medio-basse sulle regioni settentrionali e la nuvolosità irregolare lungo il versante adriatico e il sud dove è in atto anche qualche pioggia.

Nei prossimi giorni si formerà una depressione sullo Ionio che potrebbe determinare temporali sulle regioni estreme, mentre sul resto d'Italia il tempo tornerà stabile.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 5 settembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Il tappeto di nubi medio-basse che sta interessando le regioni settentrionali dovrebbe attenuarsi in giornata a partire dal settori orientali. Resteranno comunque nubi sul Piemonte, ma senza piogge. Nubi sparse saranno presenti nelle aree appenniniche centro-meridionali, ma con basso rischio di pioggia. Qualche rovescio è atteso invece tra la Calabria Ionica e la Sicilia orientale.

Giornata ventosa, per correnti da nord-est specie al centro e al meridione con i bacini orientali in condizioni non ottimali.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 5 settembre:

Valori più elevati sui versanti di ponente e le Isole dove si potrebbero superare i 30°. Più gradevoli le temperature sul resto d'Italia.

Infine, questo è il soleggiamento previsto in Italia per la giornata di domani, mercoledi 6 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Ecco le nubi irregolari all'estremo sud con rischio di qualche rovescio o temporale tra la Calabria, il Golfo di Taranto e la Sicilia orientale. Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato. Ancora correnti da nord-est al centro e al sud, in attenuazione al nord dove le temperature tenderanno a salire.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località