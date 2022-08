TEMPORALI anche INTENSI scacceranno il CALDO dall'Italia

Questa mattina vi proponiamo la mappa delle fulminazioni attualmente presenti in Italia:

Temporali sono in atto tra la Lombardia orientale, il Veneto e l'Emilia Romagna. Altri nuclei temporaleschi sono attivi sull'alto Tirreno e tra il basso Lazio e la Campania.

Si tratta degli effetti della goccia fredda che ieri è entrata di prepotenza sui nostri mari. Il nucleo instabile si sta spostando verso levante e coinvolgerà nelle prossime ore gran parte delle regioni italiane con temporali anche intensi.

Residue condizioni di caldo sono ancora presenti al meridione, ma verranno spazzate via da correnti nord-occidentali nettamente piu fresche.

Cosa capiterà oggi in Italia? Iniziamo con la mappa del soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 19 agosto (r osa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso al nord-est e su gran parte del centro dove agiranno temporali. Anche sulla Sardegna e al sud il soleggiamento non sarà buono. Il sole splenderà in maniera egregia solo nelle aree colorate in fucsia.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese alle ore 16 di oggi, venerdi 19 agosto:

Residue punte di caldo intenso all'estremo sud, ma in via di attenuazione. Sul resto della Penisola valori decisamente gradevoli, addirittura freschi sotto eventuali precipitazioni.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, sabato 20 agosto, sempre tra le 8 e le 16:

Deciso miglioramento su tutta l'Italia con sole quasi ovunque. Solo al sud e sull'estremo nord-est avremo addensamenti associati a qualche temporale. Temperature su valori accettabili ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località