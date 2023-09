TEMPORALI anche FORTI su alcune regioni, ma incalza una CODA dell'ESTATE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che inquadra il tempo delle ultime ore in Europa:

La goccia fredda presente sulle regioni meridionali darà lugo a temporali anche nella giornata odierna in loco. Sul resto d'Europa si consolida un forte anticiclone che sarà l'assoluto protagonista del tempo almeno fino ai primi giorni di ottobre. Spazio quindi ad una coda dell'estate, in attesa che l'autunno torni a farsi vivo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 27 settembre:

Ecco i temporali anche intensi che insisteranno ancora sulla Calabria, il Golfo di Taranto e la Sicilia. Un po' di nubi anche in Adriatico, ma senza più fenomeni, per il resto gran sole. Ventilazione ancora orientata dai quadranti settentrionali, anche sostenuta al centro e al meridione, più spenta al nord.

Questo è il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 26 settembre:

Ritroviamo punte di 29° sul medio Tirreno, 28° sulla Sardegna, sulla Campania e sulla Toscana, 27° al nord-est. Più fresche le aree interne dell'Appennino centro-meridionale.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 27 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Residua nuvolosità con qualche rovescio all'estremo sud, gran sole e temperature in aumento sul resto d'Italia.

RIASSUMENDO: Il tempo in Italia e in Europa presenta due facce diverse tra il sud e il nord. Al sud, infatti, una goccia fredda continua a determinare condizioni di instabilità con rovesci e temporali, soprattutto su Calabria, Golfo di Taranto e Sicilia. Al nord e al centro, invece, si respira aria d’estate con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate, grazie all’azione di un forte anticiclone che interessa anche il resto d’Europa. Per oggi le previsioni indicano ancora temporali al sud, sole e caldo al nord, con punte di 29° sul medio Tirreno. Domani, qualche residuo rovescio all’estremo sud, mentre sul resto d’Italia si avrà un ulteriore aumento delle temperature.

